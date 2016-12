Maria, test Dna conferma l'identità dei genitori: è la coppia bulgara

08:21 - E' stato definitivamente sciolto il caso di Maria, la bambina bionda scoperta in un campo rom, in Grecia, dalle forze dell'ordine durante un'ispezione anti-droga. Il test del Dna ha infatti confermato che i genitori della piccola sono i rom bulgari, Sacha e Atanas Roussev, che qualche giorno fa avevano dichiarato di aver lasciato "Maria in affidamento ai greci perché indigenti". I risultati sono stati divulgati del ministero degli Interni bulgaro.

Il segretario del ministero dell'interno bulgaro Svetlozar Lazarov ha confermato i risultati del test del Dna. Nei confronti dei Russev è stata aperta in Bulgaria un'istruttoria per il reato di abbandono o vendita di minorenne.