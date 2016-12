10 dicembre 2013 Mandela, il giorno della commemorazione L'omaggio dei grandi della terra a Madiba Al grande stadio di Johannesburg il Premio Nobel per la pace viene ricordato alla presenza di novanta leader mondiali. Obama stringe la mano a Raul Castro. Letta: "Un dovere essere qui" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:12 - Troppi leader nel mondo sono "solidali con la lotta di Mandela per la libertà, ma non tollerano il dissenso dal proprio popolo". Lo ha detto Barack Obama nel suo discorso alla commemorazione per Madiba - definito "un gigante della giustizia" - di fronte ad una platea di 90 leader tra cui il presidente cubano Raul Castro, al quale il presidente americano ha stretto la mano. Il First National Bank Stadium di Johannesburg contiene quasi 100mila persone.

Obama stringe la mano a Castro - Nell'occasione, in un gesto di disgelo senza precedenti, il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha stretto la mano al leader cubano Raul Castro. Il leader di Cuba, riferisce l'agenzia Reuters, ha sorriso quando Obama gli ha stretto la mano prima di salire sul podio per parlare e salutare Nelson Mandela definendolo "un gigante della storia".



Letta: "Un dovere essere qui" - Il premier, Enrico Letta, ha detto che Nelson Mandela è stato "un riferimento per tutta l'umanità" e ha aggiunto: "Per me è un dovere essere qui".



Code fuori dagli stadi - Non solo davanti al Fnb Stadium di Johannesburg, ma fuori da tutti gli stadi della metropoli sudafricana si sono formate lunghe code: tanti sudafricani si sono messi in fila per entrare a rendere omaggio al loro leader e si sono assiepati agli ingressi, sotto la pioggia. Negli stadi, come anche nelle principali piazze delle città, le autorità hanno allestito maxi schermi per trasmettere in diretta la cerimonia in ricordo di Mandela.



Mercoledì la salma di Tata, il "grande vecchio", come viene affettuosamente chiamato Mandela nel suo Paese, sarà esposta per tre giorni a Pretoria. I funerali solenni si svolgeranno il 15 dicembre a Qunu, il villaggio natale del grande leader, nella provincia di East Cape.



Folla in delirio per l'arrivo di Charlize Theron, giunta allo stadio per rendere omaggio a Nelson Mandela, e della vedova di Madiba, Graca Machel.