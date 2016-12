05:15 - Il presidente francese Francois Hollande ha ordinato le bandiere a mezz'asta nel paese per onorare la memoria dell'ex presidente sudafricano Nelson Mandela, secondo quanto ha annunciato a Pechino il Presidente del Consiglio Jean-Marc Ayrault. "Il Presidente della Repubblica Francois Hollande ha voluto che questo messaggio sia condiviso da tutti i francesi" ha dichiarato il premier Ayrault, in visita ufficiale in Cina