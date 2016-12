Mandela, gaffe premier ceco in tv

00:26 - Il premier uscente ceco Jiri Rusnok ha detto di sperare di poter "scappare dall'obbligo" di andare ai funerali di Nelson Mandela in una conversazione a quattro occhi in Parlamento, senza sapere di essere registrato. "Ho un pranzo e una cena ma temo di doverci andare. Non ne ho voglia", ha bisbigliato Rusnok al ministro della difesa Vlastimi Picek. La conversazione è stata registrata dai microfoni della tv ceca e ha provocato un vespaio sul web.