Mandela,Dalai Lama: perdo un amico

12:52 - Il Dalai Lama ha perduto con la morte di Nelson Mandela "un caro amico" e lo ha salutato come un "uomo di coraggio, principi e dall'integrità incontestabile" in un messaggio inviato alla famiglia. Il leader tibetano in esilio ha sottolineato che il "miglior omaggio che possiamo rendergli e fare tutto ciò che possiamo per contribuire al rispetto dell'unità dell'umanità e lavorare per la pace e la riconciliazione come ha fatto lui".