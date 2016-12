Mandela, associazione sordomuti: "Al memorial l'interprete gesticolava a caso"

15:49 - Era "falso" l'interprete che durante la cerimonia in memoria di Nelson Mandela il 10 dicembre, davanti a milioni di telespettatori, traduceva i discorsi nel linguaggio dei segni. Lo ha confermato la "Deaf Federation of South Africa", associazione sudafricana per i sordomuti. Secondo Bruno Druchen, direttore dell'organizzazione, l'uomo che è apparso ieri accanto a numerosi leader, compreso Barack Obama, "gesticolava a caso e i gesti non avevano alcun significato".