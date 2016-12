Maltempo, la tempesta "San Giuda" sull'Europa: 11 morti e 300mila al buio

22:41 - Dopo aver colpito la Gran Bretagna, "San Giuda", quella che è già stata ribattezzata come la peggiore tempesta dal 1987, è pronta ad abbattersi sulla Francia occidentale. La situazione più critica in Bretagna e Normandia. Decine gli alberi e le tettoie divelti dai venti a 130 km/h, mentre le forti piogge stanno creando problemi sulle strade alla circolazione. Undici le vittime in 5 Paesi. In 300mila senza elettricità.

La tempesta, come si fa per gli uragani, è stata chiamata "San Giuda", il patrono delle cause perse. In Gran Bretagna l'allerta ha riguardato milioni di persone. E in Francia la situazione non sembra migliore. In base all'ultima verifica dell'operatore energetico Edf, oltre 75mila abitazioni tra Normandia, Bretagna e Nord-Pas-de-Calais sono al momento senza luce, almeno 220mila in Inghilterra. Ritardi ai treni Eurostar tra Parigi e Londra a causa dei limiti di velocità imposti sul tratto britannico della rete.



L'aeroporto londinese di Heathrow ha cancellato circa 130 voli, ma si prevedono anche interruzione nei trasporti ferroviari oltreché ponti e strade chiuse. Chiusi anche i porti nella Manica, dove tra l’altro sono in balia delle onde due traghetti che attendono i soccorsi. Nel canale della Manica, due traghetti della compagnia P&O sono bloccati al largo del porto di Dover, chiuso dalle 6.30 a causa delle forti mareggiate. La loro situazione è però "perfettamente sotto controllo", ha spiegato la capitaneria di porto di Calais, citata dai media francesi, che prevede un progressivo placarsi del vento e una probabile riapertura del porto britannico nella tarda mattinata di lunedì.



Undici morti in Europa - La conta delle vittime dell'eccezionale ondata di maltempo è tragica: nel Vecchio continente si contano undici morti. Due le vittime nei Paesi Bassi, quattro in Gran Bretagna, tre in Germaina, una in Francia e una in Danimarca.