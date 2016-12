Mali, sgozzati 2 giornalisti francesi

01:57 - Il ministro degli Esteri di Parigi ha annunciato la morte di due giornalisti francesi, dell'emittente Radio France International (Rfi), sequestrati da uomini armati mentre stavano facendo un reportage a Kidal, nel nord-est del Mali. Il ministero "farà di tutto per far luce sulle circostanze della loro morte", si legge in un comunicato. Secondo il sito Malijet, la giornalista Ghislaine Dupont ed il suo cameraman Claude Verlon sono stati sgozzati.

I cadaveri sono stati trovati a dodici chilometri da Kidal da militari impegnati nell'operazione Serval. Dupont e Verlon sono stati rapiti dopo un incontro con un leader dell'Mnla, il Movimento nazionale di liberazione dell'Azawad, come vengono chiamate le regioni del nord maliano, delle quali le comunità tuareg chiedevano l'indipendenza.



I due giornalisti avevano intenzione di raggiungere Tessalit, ma un commando di quattro persone li avrebbe sequestrati non appena usciti dall'abitazione dell'esponente dell'Mnla.



Hollande: "Combatteremo sempre il terrorismo" - Il presidente francese, Francois Hollande, e quello del Mali, Ibrahim Boubacar Keita, hanno ribadito la loro "determinazione a vincere la battaglia comune contro il terrorismo", dopo il rapimento e l'uccisione di due reporter francesi nel paese africano. In un colloquio telefonico i due capi di Stato hanno "sottolineato la loro volontà di proseguire senza sosta la lotta contro i gruppi terroristi ancora presenti nel nord del Mali".



Ue: "Dolore per reporter uccisi" - Il capo della diplomazia europea, Catherine Ashton, ha espresso la sua "profonda tristezza" per l'assassinio dei due giornalisti francesi in Mali ed ha promesso che l'Ue continuerà a sostenere le autorità di quel paese nella loro lotta contro il terrorismo. "Questo crimine non deve rimanere impunito", ha detto il portavoce della Ashton, che ha rivolto un pensiero "alle famiglie di queste nuove vittime del terrorismo".