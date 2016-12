13:26 - Una storia tragica quella di Mario Biondo, cameraman televisivo in cerca di fortuna in Spagna, trovato impiccato il 30 maggio nel salone della sua casa di Madrid. Per la procura spagnola non vi è dubbio, si tratta di un suicidio. Ma la famiglia di Biondo chiede che sia riaperto il caso e presenta un esposto contro ignoti alla Procura di Palermo: per loro, troppi sono ancora i punti oscuri.