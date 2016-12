Maddie, Portogallo riapre le indagini

16:58 - In Portogallo sono state riaperte le indagini su Maddie, la bambina britannica scomparsa nel 2007 mentre si trovava in vacanza con i genitori a Praia da Luz. "Sono stati individuati nuovi elementi che giustificano tale decisione" dice un comunicato del procuratore generale portoghese citato dalla Bbc. L'inchiesta era stata interrotta cinque anni fa senza prendere in esame l'ipotesi del rapimento, sempre sostenuta dai genitori, Kate e Gerry McCann.

"Speriamo che questo finalmente ci permetta di trovarla e di scoprire chi è responsabile di questo crimine", hanno commentato i genitori. A luglio, Scotland Yard aveva aperto una propria inchiesta, che ha portato nelle scorse settimane alla pubblicazione dell'identikit di un sospetto.



Il caso è stato al centro del programma "Crimewatch" della Bbc e un appello per ritrovare la piccola è stato fatto anche sulla tv tedesca e olandese. Scotland Yard ha ricevuto circa 2400 fra telefonate ed e-mail inerenti il caso.