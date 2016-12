Madagascar, elezioni: urne aperte

06:42 - Urne aperte in Madagascar, dove i cittadini sono chiamati al secondo turno delle elezioni presidenziali e legislative che dovrebbero condurre il Paese fuori dalla grave crisi in cui è piombato dopo il colpo di Stato dell'ex disc jockey e sindaco di Antananarivo Andry Rajoelina contro l'ex presidente Marc Ravalomanana, nel 2009. Nessuno dei due è candidato a queste elezioni, per i timori di disordini manifestati dalla comunità internazionale.