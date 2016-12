23:52 - Capodanno in volo verso il Medio Oriente per il segretario di Stato Usa John Kerry: il primo gennaio partirà per Gerusalemme, "per incontrare il premier israeliano Benyamin Netanyahu e il presidente palestinese Mahmud Abbas", (Abu Mazen). Nel viaggio, il decimo del genere da quando è a capo della diplomazia Usa, Kerry farà in particolare il punto dello stato dei negoziati di pace tra israeliani e palestinesi.