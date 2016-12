06:42 - L'aviazione israeliana ha compiuto nella notte un raid contro un tunnel di Hamas che, secondo un portavoce militare di Tel Aviv, era stato scavato da Gaza verso Israele per fini militari. Il bombardamento aereo è stato deciso dopo il ferimento di cinque militari israeliani, coinvolti nell'esplosione di un ordigno mentre si trovavano presso la linea di demarcazione con Gaza per far saltare il tunnel.