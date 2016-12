Tgcom24 >

Mondo >

Luca Parmitano, una vita "ad alta quota"<br>Il sesto astronauta italiano nello spazio 11 novembre 2013 Luca Parmitano, una vita "ad alta quota"

Il sesto astronauta italiano nello spazio Ha accumulato più di 2000 ore di volo, si è qualificato su oltre 20 tipi tra aerei ed elicotteri militari, ha volato su oltre 40 tipi diversi di velivoli Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:54 - Luca Parmitano, Maggiore dell'Aeronautica Italiana, è nato a Paternò il 27 settembre 1976. E' sposato e ha due figlie. Diplomato nel 2000 all'Accademia Aeronautica Italiana di Pozzuoli, ha avuto una carriera sfavillante che l'ha portato in Texas, in Germania e in Francia. Nel 2007 ha ricevuto una Medaglia d'Argento al Valore Aeronautico dal Presidente della Repubblica Italiana.

Ha accumulato più di 2000 ore di volo, si è qualificato su oltre 20 tipi tra aerei ed elicotteri militari, ha volato su oltre 40 tipi diversi di velivoli. E' stato il sesto astronauta italiano ad andare nello spazio. Ha concluso oggi la prima missione di lunga durata per l'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, che gli ha permesso di passare sei mesi nello spazio.