23:27 - Due agenti di polizia sono stati feriti in seguito a una sparatoria a Inglewood, nei pressi di Los Angeles. Ricoverati in ospedali non si conoscono in che condizioni si trovino. Secondo testimoni è scattata una sorta di caccia allo sparatore che dovrebbe essere ancora in zona. I media locali temono che possa avere con se alcuni ostaggi.