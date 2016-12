19:43 - Fine di un incubo per tre donne tenute come "schiave" per 30 anni in una casa nel sud di Londra. Una 69enne proveniente dalla Malaysia, una 57enne irlandese e una britannica di 30 anni sono state segregate all'interno dell'appartamento per tre decenni. Avrebbero subito danni fisici e psicologici ma non violenze sessuali. Arrestati i due presunti aguzzini: si tratta di un uomo e di una donna, non inglesi, entrambi di 67 anni.

A permettere la liberazione delle tre protagoniste di questa incredibile storia è stato un servizio trasmesso in televisione.



Il mese scorso, guardando un documentario sui matrimoni forzati trasmesso il 9 ottobre , una della donne ha infatti trovato il coraggio per prendere il telefono e chiamare un'associazione benefica, Freedom Charity, il cui numero era comparso in sovrimpressione sullo schermo.



La donna ha dichiarato ai volontari di essere rinchiusa da ben 30 anni. Da qui la denuncia alla polizia, il blitz, e la tanto attesa liberazione, avvenuta il 25 ottobre. Giovedì mattina, invece, l'arresto dei due presunti aguzzini, prelevati dalla loro abitazione nel sobborgo londinese di Lambeth.



"La 30enne senza rapporti con il mondo esterno" - La più giovane delle tre donne ridotte in schiavitù per anni, non avrebbe mai avuto contatti con il mondo esterno. E' questa l'opinione degli agenti di polizia che indagano sul caso.



"Hanno subito danni fisici e psicologici" - "Avrebbero subito danni fisici e psicologici, ma non sappiamo di abusi sessuali". Lo sostiene l'associazione benefica Freedom Charity, che con la sua denuncia alla polizia ha permesso la liberazione delle tre donne.



Le tre donne sono state ora trasferite in un luogo sicuro. Secondo quanto dichiarato da Scotland Yard, sono "molto traumatizzate".