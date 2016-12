Londra, l'italiana costretta al cesareo: "Sedata e raggirata, rivoglio mia figlia"

11:29 - "Mi hanno costretto a fare il cesareo, senza dirmi niente". E' il racconto di Alessandra Panchieri, 35 anni, di Chianciano, la donna con disturbo bipolare che ha denunciato di essere stata costretta in Inghilterra a dare in affidamento la propria bimba subito dopo il parto. Alessandra rivuole sua figlia con sé: "Io dicevo che volevo tornare in Italia, ma sono stata sedata e quando mi sono svegliata la mia piccola non c'era più. Me l'hanno presa".

"Perché nessuno mi ha aiutato?" - "Il padre naturale, senegalese, e una mia parente americana, Indra Armstrong, erano disposti a prendere in affidamento la piccola - racconta a La Repubblica - ma i servizi sociali inglesi li hanno ignorati. Perché? Perché nessuno mi ha aiutato?".



Alessandra ha altre due figlie - La 35enne lavora come badante per una coppia di anziani di Chiusi, nel Senese. Ha altre due figlie (di 11 e 4 anni), che sono state date in affidamento alla nonna materna. Una zia paterna, di Los Angeles, intanto, avrebbe fatto richiesta al tribunale di Firenze per poter avere in affidamento tutte e tre le bambine.