Londra, il nome di una delle schiave

14:24 - Ci pensa il tabloid inglese a rivelare il nome di una delle tre donne segregate in una casa di Brixton per 30anni, trattate come schiave. Sempre secondo il Daily Mail si chiamerebbe Rosie Davis, figlia di una donna morta nel 1997 dopo essere caduta dall'appartamento in cui vivevano i due aguzzini prima di trasferirsi. Anche su questo nuovo elemento Scotlan Yard cerca di far luce per capire se si è trattato di un "incidente" oppure di omicidio. Rosie Davis ha 30 anni quindi avrebbe passato tutta la sua vita in schiavitù.