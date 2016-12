Tgcom24 >

Londra, battezzato il principino George<br> Kate splendida mamma in bianco 23 ottobre 2013 Londra, battezzato il principino George

Kate splendida mamma in bianco La cerimonia alla cappella di Saint James Palace davanti a 22 ospiti. Oltre a mamma e papà, c'erano la regina Elisabetta, il nonno Carlo e i nonni materni

18:22 - Era elegantissima, nel suo abito bianco e con il cappellino d'ordinanza: così si è presentata alla cerimonia del battesimo del suo primogenito la mamma più ammirata del Regno Unito, Kate Middleton. Alexander George Louis è stato battezzato nella Chapel Royal di Saint James Palace davanti a 22 ospiti, in una breve cerimonia in forma strettamente privata. Accanto al piccolo papà William e mamma Kate erano rilassati e sorridenti. In bianco, come la splendida Kate, anche Camilla, moglie del nonno, il principe Carlo, e Pippa, la sorella minore di Kate. La regina Elisabetta ha sfoggiato invece un tailleur celeste con un cappellino dello stesso colore. In blu la nonna materna Carole Middleton. Dopo la cerimonia, tutti a un tea party a Clarence House, per festeggiare insieme l'evento.