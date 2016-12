Tgcom24 >

Limburg, il vescovado del lusso sarà trasformato in una mensa per i poveri 28 ottobre 2013 Germania, la magione per il cui restauro sono stata spesi oltre 30 milioni di euro potrebbe essere destinata agli indigenti

08:46 - Una mensa per poveri, una biblioteca per preti, un asilo, un ospizio religioso, un ritrovo per i giovani. Ma non certamente la sede dell'arcivescovado. Questo il futuro della milionaria residenza del vescovo tedesco Franz Peter Tebartz van Elst, messo a riposo da Papa Francesco dopo la scoperta dell'ingente spesa, oltre 30 milioni di euro, per ristrutturare la sua dimora a Limburg.