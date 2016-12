Libia, uccisi imam ed ex ufficiale

01:33 - Un imam di una moschea di Bengasi e un ex ufficiale di polizia sono stati uccisi in due diversi episodi. Lo riferisce una fonte dei servizi di sicurezza. Dalla caduta del regime nel 2011, l'est della Libia è teatro di numerosi omicidi, soprattutto di ufficiali dell'esercito e della polizia. Intanto la Commissione per la riforma dell'esercito ha annunciato di aver licenziato 915 membri accusati di aver combattuto a sostegno di Gheddafi.