00:48 - Ripresa dopo otto ore la navigazione Internet in Libia, un black out causato da un gruppo di persone ha preso d'assalto la sede di una società di telecomunicazione a Tripoli provocando l'interruzione delle comunicazioni elettroniche. I manifestanti hanno fatto irruzione nella sede della Libya Telecom and Technology obbligando il personale a interrompere il servizio. Non è ancora chiaro il motivo preciso dei disordini.