Libia, scontri esercito-jihadisti

23:35 - E' ancora violenza in Libia, dove i cruenti scontri tra l'esercito e i miliziani di Ansar al-Sharia, gruppo filo Al Qaeda, considerato responsabile dell'attacco del 2012 al consolato Usa, hanno causato a Bengasi la morte di almeno 14 persone e il ferimento di altre 51. E nonostante l'ordine in città sia stato presto ristabilito, il clima di instabilità che regna nel paese è fonte di preoccupazione per il governo libico come per la comunità internazionale.