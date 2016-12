00:49 - Le Nazioni Unite hanno deciso di inviare un'unità speciale formata da 235 uomini in Libia per proteggere il personale e le strutture Onu nel Paese. Secondo quanto dichiarato dall'ambasciatore cinese al Palazzo di Vetro, Liu Jieyi, presidente del Consiglio di Sicurezza per il mese di novembre, i Quindici hanno dato il via libera alla richiesta giunta dal segretario generale, Ban Ki-moon.