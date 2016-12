Liberato italiano rapito in Nigeria

08:51 - E' stato liberato Marcello Rizzo, il tecnico italiano rapito venerdì 6 dicembre in Nigeria. La notizia trova conferma alla Farnesina. Rizzo, geometra di 55 anni siciliano, è un impiegato della Gitto Costruzioni. Stando alle indiscrezioni era nelle mani di una banda di malviventi che lo avevano sequestrato a scopo estorsivo.

Il rapimento era avvenuto nel sud del Paese, verso il delta del Niger, in un'area petrolifera generalmente estranea al terrorismo islamico di Boko Haram (attivo nel nord-est) e agli scontri interconfessionali che insanguinano altre province. Ma dove non sono mancati negli ultimi anni sequestri di stranieri a scopo d'estorsione. Il tecnico italiano era stato catturato insieme con l'autista, poi rilasciato. Rizzo lavorava all'estero da ormai otto anni e l'ultimo contatto diretto con la famiglia era avvenuto la settimana scorsa.



"Mio padre è libero e sta bene". Salvatore Rizzo conferma la liberazione del padre Marcello e invita i giornalisti "al rispetto della privacy" della famiglia, che è provata dalla vicenda. "Ma vogliamo ringraziare il ministro Emma Bonino, la Farnesina e l'unità di crisi - aggiunge - perche' in questi giorni cosi' difficili sono stati parte integrante della nostra famiglia, notte e giorno. Non sono stati soltanto dei grandi professionisti, ma ci hanno messo anche il cuore. "Sono stati la nostra ancora di salvezza - rivela Rizzo - e noi eravamo sicuri che grazie a loro tutto si sarebbe risolto nel migliore dei modi, come è accaduto. La mia famiglia vuole ringraziare anche tutta la nostra comunità, dal sindaco ai carabinieri e tutti nostri concittadini".