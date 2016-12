Libano,due tedeschi rapiti nell'est

01:44 - Due cittadini tedeschi sono stati rapiti nella Valle della Beqà, nell'est del Libano, da uomini armati che hanno chiesto un riscatto per la loro liberazione. Lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale libanese Naa. I due tedeschi sono stati "portati in un luogo segreto" dopo che i loro rapitori avevano tentato invano di estorcergli del denaro. I sequestratori hanno quindi contattato al telefono un amico dei due per chiedere il riscatto.