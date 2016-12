Libano, attentato a Beirut: 23 morti Rivendicazione di un gruppo della Jihad

14:42 - Due esplosioni a Beirut, in Libano, in un quartiere dove si trova l'ambasciata iraniana. Il bilancio provvisorio parla di 23 morti e 146 feriti. Secondo la tv Lbc di Beirut, l'attentato è stato compiuto con circa cento chilogrammi di esplosivo. A rivendicare l'aggressione è stato il gruppo jihadista delle Brigate Abdullah Azzam, come riferisce la televisione libanese Lbci. Tra le vittime anche l'addetto culturale dell'ambasciata iraniana, Ibrahim Ansari.

Le Brigate Abdullah Azzam sono un gruppo libanese legato ad Al Qaeda e, in un messaggio su Twitter, la loro guida religiosa, lo Sheikh Sirajeddin Zuraiqat, ha affermato che la duplice esplosione è opera di due attentatori suicidi libanesi.



Almeno sei palazzine sono state sventrate in una via residenziale di Bir Hasan, quartiere vicino alla linea costiera della città. I media locali mostrano immagini di soccorritori che trasportano corpi senza vita e feriti dal luogo dell'attentato.



Ambasciatore Iran accusa Israele - "C'è Israele dietro l'attentato", lo ha affermato l'ambasciatore iraniano in Libano, Ghazanfar Roknabadi. "Accusiamo l'entità sionista di essere dietro a questo attentato terroristico", ha detto Roknabadi.



