Letta: Mandela esempio per tutti

11:35 - "Nelson Mandela, un uomo che ha lottato e unito, è un grande esempio per la nostra politica e quella europea". Lo ha detto il premier Enrico Letta, a Johannesburg, secondo cui la filosofia di Madiba rappresenta una lezione per l'Europa, perché "venendo qui si capisce che o l'Europa si unisce o l'Europa non conta niente". "E' un'impressione che da qui oggi rimando a casa in Europa. Una impressione sulla quale dobbiamo assolutamente riflettere".