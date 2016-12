Letta:Lampedusa,fatto intollerabile

14:50 - Quello avvenuto a Lampedusa "è un fattaccio intollerabile e sposo la linea del ministero dell'Interno sul recesso e cambio completo di gestione del centro" di accoglienza. Lo afferma Enrico Letta al termine del Consiglio Ue. L'Alto commissariato Onu per i diritti umani intanto bacchetta l'Italia dicendosi "profondamente scioccato" per le immagini del Centro di accoglienza ed esortando il governo italiano a una rapida e tempestiva inchiesta.

L'Alto commissariato Onu esorta inoltre l'Italia ad "adottare misure per prevenire" in futuro un "tale trattamento dei migranti".



"Accogliamo con favore la reazione di alcuni alti funzionari del governo italiano, che hanno espresso il loro shock, compreso il primo ministro, e accogliamo con favore l'annuncio del governo di un'indagine approfondita", ha detto a Ginevra la portavoce dell'Alto commissariato per i diritti umani, Ravina Shamdasani. "I diritti umani e la dignità dei migranti, che sono già particolarmente vulnerabili, devono essere pienamente rispettati", ha aggiunto.