Leonarda Dibrani aggredita in Kosovo

11:32 - Leonarda Dibrani, la giovane rom kosovara espulsa il 9 ottobre dalla Francia, è stata aggredita a Mitrovica, in Kosovo, insieme alla sua famiglia da un gruppo di sconosciuti. Secondo la polizia, i Dibrani al momento dell'aggressione "erano a passeggio".

"Erano 6-7 giovani, ci hanno colto all'improvviso, prendendoci a schiaffi e a botte". Resat Dibrani, il padre di Leonarda racconta così l'aggressione subita in "pieno centro", mentre insieme alla sua famiglia passeggiava con dei parenti. "I bambini erano terrorizzati, io e mia moglie siano stati curati al pronto soccorso e adesso siamo al commissariato per presentare una denuncia". "Abbiamo paura, non ci sentiamo al sicuro a casa a Mitrovica", ha concluso.



Anche una fonte della polizia ha confermato che i "Dibrani non sono al sicuro in Kosovo". L'aggressione alla famiglia di Leonarda a Mitrovica "lo dimostra". La fonte, che ha chiesto di rimanere nell'anonimato, ha aggiunto che la madre di Leonarda, Xhemaili, 41 anni, è stata "aggredita e schiaffeggiata" dagli sconosciuti e che poi ha ricevuto le prime cure in ospedale.