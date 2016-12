Tgcom24 >

Le schiave di Londra attirate in una comune poi segregate per trent'anni 23 novembre 2013 Le schiave di Londra attirate in una comune poi segregate per trent'anni Scotland Yard svela diversi particolari agghiaccianti della storia che ha sconvolto la City. Le vittime erano consenzienti. Gli arrestati sono un indiano e una tanzaniana

20:46 - Scotland Yard ha rivelato alcuni dettagli della storia di abusi emersa a Londra due giorni fa quando sono state liberate tre donne tenute in segregate per 30 anni. L'uomo e la donna arrestati sono originari dell'India lui, della Tanzania lei. Hanno avvicinato le loro vittime negli anni Settanta e hanno stretto rapporti grazie a "un'ideologia politica condivisa". La loro casa prigione era una sorta di comunità dove le donne sono entrate di loro volontà.

I due arrestati hanno 67 anni: sbarcarono nel Regno Unito da molto giovani, e già allora furono arrestati negli anni Settanta per ragioni non ancora rese note. Confermando a mezza bocca che la vicenda sia nata in un contesto di "setta semi-religiosa", la polizia britannica ritiene che due delle vittime, una malese di 69 anni e un'irlandese di 57, abbiano conosciuto l'uomo e siano poi finite a vivere con la coppia in una sorta di "comune", della quale non sono più riuscite a liberarsi, subendo maltrattamenti e violenze psicologiche.



La terza donna - una britannica di 30 anni - sarebbe invece nata all'interno della comunità, rimanendovi segregata fino alla liberazione avvenuta giovedì. "Le persone coinvolte, la natura di questa comunità e il modo in cui operava sono oggetto di indagini. Lentamente e faticosamente, stiamo raccogliendo maggiori informazioni", spiegano gli inquirenti assicurando che "in un modo o nell'altro, questa comunità ha cessato di esistere", ma non nascondendo che la vicenda abbia ancora molte zone d'ombra.



"Cerchiamo ora di capire come queste donne si siano ritrovare a continuare a vivere con i sospettati e come possa essere andata avanti per 30 anni".