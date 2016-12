17 dicembre 2013 Le 100 foto più belle dell'anno 2013 L'abbraccio tra due papi, la tragedia di Lampedusa, la guerra civile in Siria, il raddrizzamento della Concordia... Gli scatti che hanno segnato gli ultimi 12 mesi Tweet google 0 Invia ad un amico

00:16 - Dal fulmine che colpisce la cupola di San Pietro il giorno delle dimissioni di Papa Benedetto XVI all'elezione del suo successore, Francesco. Dalla tragedia di Lampedusa alla guerra civile in Siria. Dallo sbarco in Parlamento dei "grillini" alla nascita del governo Letta. Ripercorriamo, con cento significativi scatti, quanto accaduto in questo 2013. Ecco le foto più belle dell'anno.