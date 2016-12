01:03 - Il pianista cinese Lang Lang è stato nominato "Messaggero di Pace dell'Onu" nel corso di una cerimonia a New York. L'artista 31enne entra così nella squadra di testimonial delle Nazioni Unite che includone anche gli attori George Clooney e Charlize Theron e il premio Nobel per la pace Elie Wiesel. Lang Lang è stato in precedenza anche "Ambasciatore di buona volontà" dell'Unicef.