15:27 - "Lampedusa è perfettamente in diritto di esigere delle risposte". Sono le parole del presidente francese, Francois Hollande, sulle stragi di immigrati nel Mediterraneo. "Ma la questione - ha detto al termine del vertice Ue - non si pone solo per l'Italia. E' un tema che riguarda tutta l'Europa", perciò "deve essere portato e affrontato a quel livello".