Lady D,smentita tesi "raggio laser"

20:59 - La polizia inglese ha smentito che nella morte di Lady Diana siano coinvolte le forze speciali Sas. Non ci sono "prove credibili", ha detto la Metropolitan Police dopo che il "soldato N", l'ex membro delle forze speciali fuggito all'estero "perché temeva per la propria vita", ha parlato di "complotto". Secondo il 38enne, un'unità delle Sas avrebbe usato uno speciale raggio per accecare l'autista di Diana e causare la morte della principessa.