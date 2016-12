24 dicembre 2013 La tempesta di Natale mette in ginocchio Gran Bretagna e Francia: 6 le vittime Piogge torrenziali, forti venti e mareggiate stanno battendo il Nord Europa. Allagamenti e disagi anche in Francia dove al momento si conta un morto Tweet google 0 Invia ad un amico

13:46 - Si aggrava in Gran Bretagna il bilancio della "tempesta di Natale", l'ondata di maltempo che sta colpendo il Nord Europa: cinque le vittime, quattro uomini, due dei quali morti mentre stavano cercando di salvare i loro cani e una donna, deceduta in un incidente stradale. Piogge torrenziali e forti venti non risparmiano neanche la Francia, dove si conta una vittima e circa 240mila case rimaste senza elettricità.

Sempre in Gran Bretagna, una ventina sono state le persone rimaste intrappolate nelle loro auto a causa del maltempo. Ed è sempre emergenza trasporti: nella mattinatga di martedì le compagnie ferroviarie hanno sospeso i servizi per rimuovere dalle linee i detriti e gli alberi abbattuti dalle forti raffiche di vento, mentre aeroporti e porti registrano gravi ritardi, con milioni di persone che cercano di partire per le feste di Natale.



L'Agenzia per l'ambiente britannica ha emesso più di 300 avvisi di alluvione in tutta l'Inghilterra e il Galles, con un avviso di "grave alluvione" (il livello più alto, che implica "pericolo di vita") nel sud-ovest del Paese.



Forti venti e neve sono previsti anche in Scozia e Irlanda del Nord. Restano, intanto, ancora molte le abitazioni senza elettricità: solo 15mila utenze delle 49mila rimaste al buio sono state infatti ripristinate.