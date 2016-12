Atterrata navicella spaziale Soyuz

08:50 - E' arrivata sulla Terra la navetta russa Soyuz, a bordo della quale si trovava l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) Luca Parmitano. Trasportato accanto ai suoi colleghi, l'italiano appare in ottima forma, sorride ed esulta. E' stato estratto per ultimo dalla navetta, dopo il comandante Fyodor Yurchikhin e la collega americana Karen Nyberg. Con loro a bordo c'era anche la torcia olimpica dei giochi invernali di Sochi.

La navetta russa Soyuz è atterrata come previsto nella steppa del Kazakhstan e a bordo, con l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), c'erano il comandante russo Fyodor Yurchikhin, la collega americana Karen Nyberg e un passeggero d'eccezione: la torcia olimpica dei giochi invernali in programma nel febbraio 2014 in Russia, a Sochi.



Il viaggio è durato poco più di tre ore e la frizione con l'atmosfera ha portato la navetta a raggiungere temperature di 1.600 gradi. A circa 10 chilometri di quota il paracadute si è aperto automaticamente, rallentando la corsa da 864 a 324 chilometri orari. Poi l'atterraggio nella steppa.



Parmitano è stato l'ultimo ad essere estratto dalla navetta e la sua prima reazione nell'essere di nuovo a Terra e' stato un sorriso felice. Sul suo viso non c'era la minima traccia dello stress che può provocare un viaggio come il rientro con la Soyuz.



''Separazione avvenuta. Per strada verso la Terra!'' aveva scritto l'astronauta su Twitter dopo che la navetta si era staccata dalla Stazione Spaziale per cominciare il viaggio di ritorno. L'ultima delle sue spettacolari foto l'ha voluta dedicata alla Sicilia, dove è nato 37 anni fa.



Si conclude così, con lo stesso entusiasmo con cui era cominciata, la missione Volare, la prima di lunga durata dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi).