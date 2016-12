La Shalabayeva potrà lasciare il Kazakistan: "Grazie Italia"

17:57 - Alma Shalabayeva, moglie dell'ex oligarca kazako Mukhtar Ablyazov, può lasciare il Kazakistan. A riferirlo è il portavoce del ministero degli Esteri. L'avviso di restrizione che le era stato imposto è stato annullato con il pagamento della cauzione. In una telefonata al ministro degli Esteri italiano, Emma Bonino, la donna ha ringraziato l'Italia per l'assistenza nel farle riacquistare la libertà. E il ministro ha espresso "grande soddisfazione".

La Shalabayeva era stata espulsa dall'Italia con la figlia Alma lo scorso 31 maggio. Il marito, Mukhtar Ablyazov, è stato arrestato a Cannes il 31 luglio ed è detenuto ad Aix-en-Provence in attesa di sentenza sulla richiesta di estradizione da parte di Kazakistan, Russia e Ucraina.



Il dissidente kazako, oppositore del presidente Nursultan Nazarbayev, era fuggito in Gran Bretagna dove aveva chiesto e ottenuto asilo politico nel 2011. Dall'inizio del 2012 era tuttavia considerato in fuga dalla giustizia britannica, non essendosi presentato alle udienze relative al caso della banca kazaka Bta, della quale era presidente e alla quale dovrebbe pagare 400 milioni di dollari in danni.