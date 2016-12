La protesta del bacio in Marocco

17:38 - Alcuni attivisti si sono baciati davanti al Parlamento di Rabat per manifestare contro l’arresto di tre adolescenti, che avevano postato la foto di questo gesto d'affetto su Facebook. Il caso aveva diviso il Marocco tra liberali e islamisti, provocando dure critiche da parte di alcuni giovani, che hanno parlato di un’impropria ingerenza dei più conservatori nei comportamenti privati dei cittadini di questo Paese.



Baciarsi in pubblico è considerato un comportamento non accettabile in diversi Stati del Medio Oriente e in Nord Africa e questa protesta ha perciò provocato dure critiche in Marocco. Anche per questo motivo, sebbene diversi marocchini abbiano ritenuto eccessiva la pena per i due ragazzi, soltanto poche decine di manifestanti si sono voluti spingere fino a baciarsi in pubblico.

