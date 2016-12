La foto ufficiale dopo il battesimo di George: la regina Elisabetta con i suoi tre eredi

Tgcom24 >

08:44 - Sono state diffuse ieri sera le fotografie ufficiali e "storiche" che immortalano il giorno del battesimo, celebrato mercoledì a Londra, del principe George, terzo in linea di successione al trono britannico. Non succedeva dai tempi della regina Vittoria che un sovrano venisse immortalato con tre suoi eredi: nella fotografia ufficiale diffusa, scattata a Clarence House dopo la cerimonia per il battesimo del principe George, compare Elisabetta II, seduta, con in piedi alle sue spalle gli eredi, il figlio principe Carlo, il nipote principe William e il bisnipote principe George. L'immagine della continuità della dinastia Windsor e di chi regnerà nel Paese per i prossimi 100 anni. E che evoca quella del 1894, scattata per il battesimo dell'allora futuro re Edoardo VIII. In quell'occasione a regnare era la regina Vittoria, con lei nella foto gli eredi Giorgio V ed Edoardo VII.

Insieme al ritratto della regina con i tre eredi, è stato diffuso quello del principe George Alexander Louis con i genitori, il duca e la duchessa di Cambridge (William e Kate). Il piccolo George è in braccio alla mamma Kate e sembra divertirsi, è infatti immortalato mentre apre le braccia. E' poi la volta del ritratto dei Windsor: su un sofà disegnato da Thomas Chippindale e che risale a circa il 1773, ci sono la sovrana che sorride guardando il piccolo George, insieme con Kate e William. In piedi il resto della famiglia reale: il principe consorte Filippo, il principe Carlo con la moglie Camilla e il principe Harry. Quindi la famiglia "allargata": stessa posa, ma ai Windsor si unisce il lato borghese dei parenti del piccolo George: i Middleton. E qui compaiono i nonni materni Carole e Michael e gli zii Pippa e James fratelli di Kate. Le foto sono state scattate da Jason Bell, che ha immortalato per riviste come Vogue e Vanity fair e celebrità del calibro di Paul McCartney e Johnny Depp.