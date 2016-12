16:50 - Dopo aver perso luminosità, la cometa Ison adesso è "su di giri" nella sua marcia di avvicinamento al Sole. Mentre sta andando incontro a un fortissimo shock termico, dal quale potrebbe non uscire indenne, a sorpresa è tornata a dare spettacolo.



"Il suo destino non è affatto chiaro fino al momento in cui Ison non avrà completato il suo passaggio ravvicinato al Sole'", ha detto l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope e curatore scientifico del Planetario di Roma. Il massimo avvicinamento al Sole è previsto fra le 19,00 e le 19,30 (ora italiana) di oggi. Soltanto dopo questo momento cruciale si potrà capire se nel cielo di Natale brillerà una cometa spettacolare oppure se Ison è andata in frantumi.



"Se dovesse superare indenne il passaggio vicino al Sole, la cometa Ison potrebbe essere visibile anche in pieno giorno", ha aggiunto l'astrofisico. Nel frattempo l'attesa per il destino di Ison cresce di ora in ora, al punto che è diventato difficile accedere ad alcuni dei siti che forniscono le immagini della cometa riprese dai telescopi spaziali.