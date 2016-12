L'Unione Europea premia Malala per la difesa della libertà di parola

12:54 - Malala, la ragazza pakistana che si era stata attaccata dai talebani per il suo impegno a favore del diritto allo studio delle donne, è stata premiata con il riconoscimento più prestigioso dell’Unione Europea. La 16enne ha ricevuto il premio Sakharov dal Parlamento dell’Unione per il suo impegno nel promuovere la libertà di parola. Il presidente Schulz l’ha definita “una ragazza eroica” e ha spiegato che l’assegnazione del premio è stata decisa all’unanimità.



Tra i candidati al riconoscimento c'era anche Edward Snowden. La "talpa del datagate" è noto per aver rivelato il programma di spionaggio statunitense e britannico che erano rimasti segreti per diversi anni.



Malala era conosciuta da diversi anni anche sui media internazionali per il suo impegno e curava un blog della BBC. La ragazza aveva partecipato ad una protesta contro i talebani che avevano distrutto la sua scuola ed era rimasta ferita gravemente in un attacco degli islamisti radicali nel 2012.



Nel 2013 Malala è stata operata in un ospedale di Birmingham e la sua storia è diventata famosa in tutto il mondo. La ragazza potrebbe vincere il Nobel nei prossimi giorni, anche se ha dichiarato di ritenere che ci siano “diverse persone che lo meritano più di me"