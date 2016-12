Tgcom24 >

L'India lancia una sonda low cost su Marte
5 novembre 2013

12:00 - Una missione "low cost" per entrare nella storia. Alle 10.08, ora italiana, New Delhi ha lanciato con puntualità svizzera la sonda spaziale Mangalyaan. E' diretta verso Marte. Se toccherà il pianeta rosso, l'India diventerà il primo Paese asiatico a raggiungere Marte visti i fallimenti dei precedenti tentativi di Giappone e Cina. Costi più bassi, rispetto a quelle delle altri nazioni, per questa missione: "solo" 55 milioni di euro.

Il vettore raggiungerà l'orbita del pianeta rosso, se la tabella di marcia sarà rispettata, il 24 settembre 2014. Un lungo viaggio, 300 giorni più o meno, e poi New Delhi potrà eventualmente festeggiare la vittoria nella corsa asiatica a Marte.

La sonda non atterrerà ma resterà in orbita per studiare l'atmosfera del corpo celeste.



Un'impresa che, tuttavia, non scalda i cuori di tutti gli indiani. In patria e non solo, c'è chi contesta l'opportunità di investire somme di denaro ingenti in un programma spaziale così ambizioso.