18:33 - Ecco il video inedito diffuso da Greenpeace dell'assalto del 18 settembre delle forze russe alla Arctic Sunrise, la nave usata dagli ambientalisti della associazione per i loro blitz. I trenta arrestati, tra attivisti, giornalisti e membri dell'equipaggio, che stavano portando avanti la protesta contro le trivellazioni nel Mar Artico della Gazprom, sono ancora in carcere. Le immagini mostrano l'abbordaggio delle forze speciali russe e la resistenza non violenta dei volontari, tra cui l'italiano Cristian D'Alessandro.

Inizialmente gli ambientalisti erano perseguitati per il reato di pirateria, che prevede fino a 15 anni di carcere.