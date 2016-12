Tgcom24 >

Mondo >

L'America celebra Kennedy<br> mezzo secolo dopo il suo omicio 22 novembre 2013 L'America celebra Kennedy

mezzo secolo dopo il suo omicio La cerimonia ufficiale in una blindatissima Dallas dove il 22 novembre del 1963 fu assassinato il presidente ancora oggi più amato degli Stati Uniti. Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

22:15 - L’America ricorda John Fitzgerald Kennedy. La cerimonia ufficiale in una blindatissima Dallas dove il 22 novembre del 1963, esattamente 50 anni fa, fu assassinato il presidente ancora oggi più amato degli Stati Uniti. Ma le celebrazioni si sono svolte in tutto il Paese, con le bandiere degli edifici pubblici a mezz'asta, a partire da quella issata sulla Casa Bianca. Non c'è angolo degli Stati Uniti dove Jfk non sia stato ricordato. "Oggi celebriamo l’impronta indelebile lasciata dal presidente Kennedy sulla storia americana - ha detto Barack Obama - la visione di Kennedy per gli Stati Uniti e per il mondo vive ancora oggi nelle numerose generazioni che ha ispirato". Mezzo secolo non è bastato a cancellarne il ricordo e, forse, anche il rimorso per non averlo protetto abbastanza.