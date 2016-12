09:09 - "Le autorità non avevano bisogno di agire sotto la copertura della notte usando la forza". Lo afferma il capo della diplomazia Ue, Catherine Ashton, che si trova ancora a Kiev, in un tweet scritto in nottata. "Il dialogo con le forze politiche e la società e l'uso di argomenti è sempre meglio della forza", ha aggiunto.