09:07 - Scontri tra manifestanti pro Ue e polizia a Kiev, dove gli agenti hanno provato, per ora senza successo, a far sgomberare piazza Europa. Qui l'opposizione ha montato delle tende per continuare la protesta contro la sospensione di un accordo con l'Ue da parte del governo ucraino. Ci sono almeno un ferito tra i manifestanti e uno tra gli agenti.