Kiev, reporter picchiata: 5 arresti

16:13 - Cinque persone sono state arrestate dalla polizia ucraina per l'aggressione a Tetiana Chornovil, la giornalista picchiata brutalmente a Kiev. Lo fa sapere il capo dipartimento investigativo del ministero dell'Interno, Mikola Cincin. Secondo la polizia, tra i fermati c'è Oleksandr Kotenko, che farebbe parte di un gruppo criminale indicato come vicino leader del partito d'opposizione Vitali Klitschko. Questi ha già annunciato querela per "diffamazione".