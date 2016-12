Khodorkovski promette: "Non farò politica, né rivoglio la Yukos"

10:31 - "Non intendo impegnarmi in politica né ho intenzione di lottare per farmi restituire i beni della Yukos". Lo dichiara l'ex oligarca russo, Mikhail Khodorkovski, uscito dal carcere dopo dieci anni. Khodorkovski, in un'intervista al settimanale russo New Times, parla anche del contenuto della seconda lettera che avrebbe inviato a Vladimir Putin insieme alla richiesta di grazia.

"Ho scritto nella mia lettera ciò che avevo già più volte detto pubblicamente", spiega Khodorkovski, aggiungendo di aver citato anche la situazione di sua madre nella missiva personale a Putin. Riguardo al testo della sua richiesta formale di grazia, l'ex capo della Yukos ribadisce che non contiene alcuna ammissione di colpa: "In realtà è una riga: 'vi prego di sollevarmi da ulteriori punizioni a causa degli oltre 10 anni che ho già trascorso in carcere su 10 anni e 10 mesi'. Punto". Khodorkovski ora si trova a Berlino.