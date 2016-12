Kenya, uccisi due religiosi

01:44 - Due religiosi sono stati uccisi sulla costa keniana in due distinti attacchi. Lo hanno annunciato le rispettive chiese alle quali appartenevano. Domenica mattina è stato ritrovato morto in una chiesa a Mombasa, Charles Matole, uno dei responsabili della Vikwatani Redeemed Gospel Church. L'uomo aveva ferite da arma da fuoco. Sabato in una foresta a Kilifi è stato scoperto il cadavere di Ebrahim Kidata delle East African Pentecostal Churches.